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    Главная / Торги / поставка питьевой воды в Амурский, Хабаровский, Приморский филиалы

    поставка питьевой воды в Амурский, Хабаровский, Приморский филиалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196044

    Наименование закупки

    поставка питьевой воды в Амурский, Хабаровский, Приморский филиалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 09:48

    Документация процедуры

    адреса_поставок.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 58262

    Факс

    Адрес электронной почты

    OleynikovaAN@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды в Амурский, Хабаровский, Приморский филиалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 17:00 GMT +312.05.2021 17:0012.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды в Амурский, Хабаровский, Приморский филиалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% ОР на 15 рабочий день после подписания т.н. о поставленном товаре

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая 19л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вода питьевая 19л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Вода питьевая 19Л, 05л"

    Кол-во: 1.000

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