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    Главная / Торги / поставка инертных материалов

    поставка инертных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 22:0013.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196033Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196033

    Наименование закупки

    поставка инертных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 09:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инертных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 22:00 GMT +313.05.2021 22:0013.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196033Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов

    Начальная цена

    667 600,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В случае неполучения Покупателем счёта-фактуры в срок, срок оплаты продлевается на срок, равный сроку просрочки исполнения Поставщиком обязанности по выставлению счёта-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент ПЦ 400 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 45.600

    "Позиция 2"

    "Щебень 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 93.400

    "Позиция 3"

    "Щебень 40-70ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 112.500

    "Позиция 4"

    "Песок строительный I класс 5ММ ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 107.460

    "Позиция 5"

    "Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735"

    Кол-во: 130.460

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