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    Главная / Торги / Поставка Микшера для ОИТ

    Поставка Микшера для ОИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196031Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196031

    Наименование закупки

    Поставка Микшера для ОИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 09:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Микшера для ОИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196031Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Микшера для ОИТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт микшерный компактный Behringer QX1204USB"

    Кол-во: 1.000

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