Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В случае неполучения Покупателем счёта-фактуры в срок, срок оплаты продлевается на срок, равный сроку просрочки исполнения Поставщиком обязанности по выставлению счёта-фактуры.