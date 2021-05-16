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    Главная / Торги / Приобретение контроллеров для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Приобретение контроллеров для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2021 21:0016.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196025Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196025

    Наименование закупки

    Приобретение контроллеров для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 08:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-49-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Sipakova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сипакова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение контроллеров для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.05.2021 21:00 GMT +316.05.2021 21:0016.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196025Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение контроллеров для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Контроллер управления доступом сетевой тип 1 TNB-DO-2-12 (не относится к АО)"

    Кол-во: 5.000

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