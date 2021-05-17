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    Главная / Торги / Поставка бумаги туалетной

    Поставка бумаги туалетной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196024Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196024

    Наименование закупки

    Поставка бумаги туалетной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 09:13

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    проект_Спецификация_к_договору.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-64-26

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    prieshkinamn@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Приешкина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги туалетной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196024Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги туалетной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, автомобильным транспортом: Российская Федерация, Пермский край, город Чайковский, территория Сутузово, дом 7, строение 12. Проходная базы ПТОиК. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 15 дней). Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификат соответствия на товар.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная Tork Premium рулон T4 двухслойная 9.5СМ 23М 184ЛИСТ 8ШТ 120320"

    Кол-во: 7500.000

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