Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 15 дней). Доставка и передача продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика. Поставщик предоставляет сертификат соответствия на товар.