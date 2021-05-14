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    Главная / Торги / Аккумулятор X-Treme Silver 230.3 EURO

    Аккумулятор X-Treme Silver 230.3 EURO

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196023Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196023

    Наименование закупки

    Аккумулятор X-Treme Silver 230.3 EURO

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 08:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"

    Юридический адрес

    690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42

    Почтовый адрес

    690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42

    Контактный телефон

    +7 4234 23-16-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Almazstk4@inmessage.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопов Денис Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аккумулятор X-Treme Silver 230.3 EURO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196023Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумулятор X-Treme Silver 230.3 EURO

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край г Уссурийск с Новоникольск ул Советская 152аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    после выстовления счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "АЛМАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "АЛМАЗ"

    Адрес местонахождения

    690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СТАНЮКОВИЧА, ДОМ 13, КАБИНЕТ 42

    690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 13, каб. 42

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная STANDARD 6 СТ 225L 225А·Ч 12В 518x228x236ММ 57.4КГ АО "Тюменский Аккумуляторный Завод""

    Кол-во: 2.000

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