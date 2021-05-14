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    Главная / Торги / Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ

    Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196018Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196018

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 11:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-62-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pushkarevav1@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пушкарев Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196018Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ

    Начальная цена

    95 831,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Чайковское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Пермский край, Чайковский район, 4,5 км южнее села Б. Букор.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору. Поставка до заказчика силами и за счет поставщика. Доставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-55 180"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Затвор дисковый поворотный ЗПВЛ - FLN(w)-5-200-MDV-Е DN200 PN16 GGG40 CF8M EPDM ручной (редуктор) -15...+95ГРАД ЦЕЛЬС межфланцевый"

    Кол-во: 1.000

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