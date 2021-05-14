Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору. Поставка до заказчика силами и за счет поставщика. Доставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00.