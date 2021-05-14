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Наименование закупки
Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 11:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-62-88
Факс
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Адрес электронной почты
pushkarevav1@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пушкарев Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196018Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнических материалов для Чайковского ЛПУМГ
Начальная цена
95 831,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Чайковское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Пермский край, Чайковский район, 4,5 км южнее села Б. Букор.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору. Поставка до заказчика силами и за счет поставщика. Доставка осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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