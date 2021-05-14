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    Главная / Торги / Поставка шкафов и комплектющих к оборудованию

    Поставка шкафов и комплектющих к оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196017Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196017

    Наименование закупки

    Поставка шкафов и комплектющих к оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 08:13

    Документация процедуры

    4_ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафов и комплектющих к оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196017Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов и комплектющих к оборудованию

    Начальная цена

    267 470,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карта памяти Delkin Devices Premium XQD 120ГБ 440МБ/С 2933X скорость записи 400МБ/С DDXQD-120GB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Коннектор RJ-45 8Р8С категория 5е 100ШТ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Плата управления версия 9.87 АЦП для регистратора технологических параметров РТП-04 ТУ 4318-004-33825645-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Радиомодуль Anylink Systems AG DP 1203-С868 к РТП-04 ТУ 25-7301061-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кабель микрофонный студийный Canare L-2T2S BLK 2х0.30ММ2 черный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф распределительный ШРН 2-50 250х100х250ММ металл серый с замком для 50 пар, с плинтами LSA-PROFIL 2/10 с размыкающими контактами ПИК.300111.003 ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф распределительный ШРН-2/100 260х100х370ММ металл серый с замком для 100 пар, с плинтами LSA-PROFIL 2/10 с размыкающими контактами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тележка кабельная ТККВе-8 для козлового крана 45ММ ТУ 3178-006-26284822-2013"

    Кол-во: 1.000

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