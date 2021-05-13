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    Главная / Торги / Постака подшипников СЗ ПрЭР

    Постака подшипников СЗ ПрЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 22:0013.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    196016

    Наименование закупки

    Постака подшипников СЗ ПрЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 07:47

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-18

    Адрес электронной почты

    Lapteychuk.YuS@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаптейчук Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Постака подшипников СЗ ПрЭР

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 22:00 GMT +313.05.2021 22:0013.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196016Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 22:00 GMT +313.05.2021 22:0013.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Предмет договора

    Постака подшипников СЗ ПрЭР

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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