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    Главная / Торги / Поставка плитки тротуарной и бордюров для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Поставка плитки тротуарной и бордюров для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196015Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196015

    Наименование закупки

    Поставка плитки тротуарной и бордюров для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 16:02

    Документация процедуры

    4._ТЗ_на_плитку_тротуарную.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-51-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    vyazovikova@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вязовикова Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плитки тротуарной и бордюров для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196015Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плитки тротуарной и бордюров для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Начальная цена

    495 852,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика и разгрузку Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плитка тротуарная Б.1.Фсм.6 Старый город Искусственный камень рельефная 260х160/160х160/160х100ММ 60ММ шунгит бетон G1 F200 25КГ/СМ2 3ШТ ГОСТ 17608-2017"

    Кол-во: 252.880

    "Позиция 2"

    "Плитка тротуарная Б.2.П.6 Гранит 200х100ММ 60ММ черный бетон 6ПРОЦ G1 F200 25КГ/СМ2 ГОСТ 17608-2017"

    Кол-во: 19.440

    "Позиция 3"

    "Бордюр тротуарный поребрик Гранит 1000х200х80ММ бетонный черный F200 не более 6ПРОЦ ГОСТ 6665-91"

    Кол-во: 224.000

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