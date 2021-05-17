Поставка плитки тротуарной и бордюров для собственных нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика и разгрузку Продукции.