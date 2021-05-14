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Наименование закупки
филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 07:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00
Факс
Адрес электронной почты
KapitanYR@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитан Юлия Романовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 06:00 GMT +314.05.2021 06:0014.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196013Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный
Начальная цена
33 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия) г.Мирный ул.Вилюйская дом 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка 45 кал.дней с момента подписания договора. Оплата/расчет в теч. 45 календарных дней, с момента поставки (для МСП 15 рабочих дней)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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