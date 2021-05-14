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    Главная / Торги / филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный

    филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 06:0014.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196013Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196013

    Наименование закупки

    филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 07:59

    Документация процедуры

    Договор_ООО_Энергостройком__для_СТО_г.Мирный.pdf

    Уведомление_и_Техническое_задание_ЗнП1833.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    KapitanYR@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капитан Юлия Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 06:00 GMT +314.05.2021 06:0014.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196013Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Запасные части для а/т КАМАЗ г.Мирный

    Начальная цена

    33 320,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия) г.Мирный ул.Вилюйская дом 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 45 кал.дней с момента подписания договора. Оплата/расчет в теч. 45 календарных дней, с момента поставки (для МСП 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп цепной четырехветьевой г/п 6,7т длина 10,0м /039.9200.0521 / "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Строп цепной двухветьевой г/п 2,8т длина 3,0м /039.9200.0577/ "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Строп текстильный петлевой г/п 2,0т длина 3,0м / 039.9200.0410/"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Строп текстильный 4-х ветьевой г/п 6,0т длина 10,0м /039.9200.0408 / "

    Кол-во: 1.000

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