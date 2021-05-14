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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к оборудованию связи и материалов бытового назначения

    Поставка комплектующих к оборудованию связи и материалов бытового назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196004Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196004

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к оборудованию связи и материалов бытового назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 07:19

    Документация процедуры

    4_ДОГОВОР_поставки_ЕИ.docx

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к оборудованию связи и материалов бытового назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196004Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к оборудованию связи и материалов бытового назначения

    Начальная цена

    964 470,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль SC-CLK для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модуль SFA для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Модуль 4E1 для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Модуль RS-232 4W Е&M для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Модуль RS-232 для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Модуль HS V.35 для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Модуль FXO для мультиплексора ENE-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Машина контрольно-кассовая кассовый аппарат АМС-100К с фискальным накопителем с ЭКЛЗ, с денежным ящиком 340х400х287ММ 222х264х196ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Оборудование Этикет-пистолет Motex МХ 5500 1-строчный прямоугольная 21х12ММ 8 символов с кассовым ящиком 8.5 красный"

    Кол-во: 10.000

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