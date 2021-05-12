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    Главная / Торги / Приобретение маршрутизаторов

    Приобретение маршрутизаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196002Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196002

    Наименование закупки

    Приобретение маршрутизаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 07:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-81-92

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    skripchak-va@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрипчак Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение маршрутизаторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 10:00 GMT +312.05.2021 10:0012.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196002Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение маршрутизаторов

    Начальная цена

    24 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 624053 п. Верхнее Дуброво,ул. Полевая, 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика в течении 30 дней. Оплата в течении 15 рабочих дней для малого бизнеса, 45 дней для крупного и среднего бизнеса

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маршрутизатор беспроводной Keenetic Viva KN-1910 Ethernet 2.4, 5ГГц USB, WAN, 4xLAN 802.11a/b/g/n/ac 300Мбит/с 12В 7 10/100/1000BASE-TX, WAN, USB 2.0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Маршрутизатор беспроводной Zyxel Keenetic Ultra KN-1810 3G, Ethernet, LTE 2.4, 5ГГц USB 2.0, USB 3.0, WAN, 4xLAN 802.11ac 1000Мбит/с 220В"

    Кол-во: 1.000

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