Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 20:0013.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196001

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 07:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3842 48-12-72

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    M.Malekova@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малекова Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 20:00 GMT +313.05.2021 20:0013.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    353 633,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, 650070, г. Кемерово, ул. 62 проезд, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется до конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции со склада Поставщика, на основании выставленных и подписанных с обеих сторон УПД.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А ТУ 0271-135-31323949-2005"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Пропан-бутан газ 20КГ ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 720.000

    "Позиция 3"

    "Кислород газообразный технический 99.73ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-73"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 4"

    "Азот газообразный 99.986ПРОЦ 40Л; ДМ³ баллон ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Ацетилен растворенный технический марка Б 40Л баллон ГОСТ 5457-75"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264178
    Хладагент R407C в г. Красноярск.
    Хладагент R407C в г. Красноярск.
    264178
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 78605
    Поставка оборудования проитопожарного
    Поставка оборудования проитопожарного
    78605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    286 152
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 84658
    Поставка хладона
    Поставка хладона
    84658
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 05:00(GMT+03:00)
    486 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить