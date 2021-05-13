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Наименование закупки
Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 07:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3842 48-12-72
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
M.Malekova@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малекова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 20:00 GMT +313.05.2021 20:0013.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196001Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году
Начальная цена
353 633,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область - Кузбасс, 650070, г. Кемерово, ул. 62 проезд, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется до конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции со склада Поставщика, на основании выставленных и подписанных с обеих сторон УПД.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 14.000
Кол-во: 720.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
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