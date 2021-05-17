Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром метанол"

Цена договора и требования к обеспечению

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Вешалка стойка напольная Sheffilton SHT-CR400 металл черная 1835х425х425ММ 5 персон" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Стул офисный Iso металл черный искусственная кожа черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка" Кол-во: 26.000

"Позиция 3" "Стол рабочий для руководителя Born В 102 ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Брифинг-приставка к столу руководителя Born В 304.1 1200х700х750ММ дуб девон ЛДСП 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Стол для переговоров для руководителя Born В 305.2 каркас ЛДСП ЛДСП 1000х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Шкаф офисный закрытый Born В 420.6 900х450х1286ММ дуб девон ЛДСП 18ММ/25ММ ПВХ 0.8 и 2ММ 2-дверный с полками и глухими дверцами, ручка-скоба цвет алюминий ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Шкаф офисный со стеклом комбинированный Born В 430.9 900х450х2054ММ дуб девон ДСП 18ММ/25ММ ПВХ 0.8 и 2ММ 4-дверный ручка-скоба цвет алюминий, стекло тонированное для документов ООО "БелГро"" Кол-во: 2.000

"Позиция 8" "Тумба офисная сервисная мобильная Born В 202.1 1200х500х660ММ дуб девон ЛДСП 3 ящика, 1 полка, ручка алюминий ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Тумба офисная мобильная Born В 201 480х455х660ММ дуб девон ЛДСП 3 ящика, верхний замок, колесные опоры, ручка алюминий ООО "БелГро"" Кол-во: 2.000

"Позиция 10" "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Born В 701.1 900х450х2054ММ дуб Девон ДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ХДФ 4ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка-скоба цвет алюминий ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Шкаф для одежды гардероб 1-дверный Born В 703.1 600х450х2054ММ дуб Девон ДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ХДФ 4ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка-скоба цвет алюминий ООО "БелГро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Стол рабочий для руководителя прямой Гранд Gr-20 каркас ЛДСП ЛДСП 2000х900х750ММ орех темный 25/38ММ ПВХ 0.45ММ/2ММ ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Брифинг-приставка к столу руководителя Гранд Gr-8 1200х800х720ММ орех темный ЛДСП 38ММ ПВХ 0.45/2ММ ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Шкаф офисный со стеклом широкий Гранд Gr-62 900х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери из тонированного стекла в алюминиевой рамке, лицевая фурнитура алюминий для документов ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 2.000

"Позиция 15" "Шкаф офисный закрытый узкий Гранд Gr-61 450х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 1-дверный с полками, лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Тумба офисная сервисная Гранд Gr-31 1200х450х600ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 0.45 и 2ММ ЛДСП 38ММ лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Тумба офисная мобильная Гранд Gr-32 450х450х600ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 0.45 и 2ММ ЛДСП 38ММ с ящиками и замком, лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Гранд Gr-63 900х450х2190ММ орех темный ДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка цвет алюминий ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Шкаф для одежды гардероб 1-дверный Гранд Gr-61 450х400х2190ММ орех темный ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка цвет алюминий ООО "МС-ОфисПро"" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Альфа 61.42 900х450х2100ММ ольха ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка цвет алюминий ИП Прокудин О.В." Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "Стол рабочий для руководителя прямой Стратегия Е 25 каркас ЛДСП ЛДСП 1600х700х750ММ серый 18/22ММ ПВХ 2ММ ОАО "МК "Шатура"" Кол-во: 2.000