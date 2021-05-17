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    Главная / Торги / Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром метанол"

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром метанол"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 20:0017.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195993Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195993

    Наименование закупки

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром метанол"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 06:08

    Документация процедуры

    Проект_договора_мебель.docx

    ТЗ_по_мебели_Газпром_метанол_Итог.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    MurashovEG@gazprom-methanol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром метанол"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 20:00 GMT +317.05.2021 20:0017.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195993Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром метанол"

    Начальная цена

    28 440,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск , Кузовлевский тракт, д.2 стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течении 15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вешалка стойка напольная Sheffilton SHT-CR400 металл черная 1835х425х425ММ 5 персон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стул офисный Iso металл черный искусственная кожа черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 3"

    "Стол рабочий для руководителя Born В 102 ЛДСП ЛДСП 1700х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Брифинг-приставка к столу руководителя Born В 304.1 1200х700х750ММ дуб девон ЛДСП 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стол для переговоров для руководителя Born В 305.2 каркас ЛДСП ЛДСП 1000х800х750ММ дуб девон 38ММ ПВХ 2ММ ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф офисный закрытый Born В 420.6 900х450х1286ММ дуб девон ЛДСП 18ММ/25ММ ПВХ 0.8 и 2ММ 2-дверный с полками и глухими дверцами, ручка-скоба цвет алюминий ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф офисный со стеклом комбинированный Born В 430.9 900х450х2054ММ дуб девон ДСП 18ММ/25ММ ПВХ 0.8 и 2ММ 4-дверный ручка-скоба цвет алюминий, стекло тонированное для документов ООО "БелГро""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная сервисная мобильная Born В 202.1 1200х500х660ММ дуб девон ЛДСП 3 ящика, 1 полка, ручка алюминий ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тумба офисная мобильная Born В 201 480х455х660ММ дуб девон ЛДСП 3 ящика, верхний замок, колесные опоры, ручка алюминий ООО "БелГро""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Born В 701.1 900х450х2054ММ дуб Девон ДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ХДФ 4ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка-скоба цвет алюминий ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шкаф для одежды гардероб 1-дверный Born В 703.1 600х450х2054ММ дуб Девон ДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ХДФ 4ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка-скоба цвет алюминий ООО "БелГро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стол рабочий для руководителя прямой Гранд Gr-20 каркас ЛДСП ЛДСП 2000х900х750ММ орех темный 25/38ММ ПВХ 0.45ММ/2ММ ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Брифинг-приставка к столу руководителя Гранд Gr-8 1200х800х720ММ орех темный ЛДСП 38ММ ПВХ 0.45/2ММ ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Шкаф офисный со стеклом широкий Гранд Gr-62 900х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери из тонированного стекла в алюминиевой рамке, лицевая фурнитура алюминий для документов ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Шкаф офисный закрытый узкий Гранд Gr-61 450х400х2190ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ 1-дверный с полками, лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тумба офисная сервисная Гранд Gr-31 1200х450х600ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 0.45 и 2ММ ЛДСП 38ММ лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Тумба офисная мобильная Гранд Gr-32 450х450х600ММ орех темный ЛДСП 25ММ ПВХ 0.45 и 2ММ ЛДСП 38ММ с ящиками и замком, лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Гранд Gr-63 900х450х2190ММ орех темный ДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка цвет алюминий ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Шкаф для одежды гардероб 1-дверный Гранд Gr-61 450х400х2190ММ орех темный ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка цвет алюминий ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Шкаф для одежды гардероб 2-дверный Альфа 61.42 900х450х2100ММ ольха ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 0.8/2ММ ручка цвет алюминий ИП Прокудин О.В."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Стол рабочий для руководителя прямой Стратегия Е 25 каркас ЛДСП ЛДСП 1600х700х750ММ серый 18/22ММ ПВХ 2ММ ОАО "МК "Шатура""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Шкаф офисный со стеклом низкий Гранд Gr-42 1200х440х750ММ орех темный ЛДСП 25/38ММ ПВХ 0.45 и 2ММ 2-дверный двери из тонированного стекла в алюминиевой рамке, лицевая фурнитура алюминий ООО "МС-ОфисПро""

    Кол-во: 1.000

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