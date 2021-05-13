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Наименование закупки
RODOS-8 для Кемеровского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 04:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(3842)377141
Факс
Адрес электронной почты
Natalia.Osiptsova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Осипцова Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
RODOS-8 для Кемеровского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 20:00 GMT +313.05.2021 20:0013.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195988Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
RODOS-8 для Кемеровского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область - Кузбасс, 650024, г.Кемерово, ул. Автозаводская, 10 «В»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 100% в теч. 7 дней после поставки, транспортные включены в стоимость ТМЦ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 1.000
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