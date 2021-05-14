Цена договора и требования к обеспечению

100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Термопреобразователь 100М 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ ТСМУ Метран-274-03(100М)-100-0.5-Н10-(0...+100) С-4-20мА-У1.1" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-100кПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-100КПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-250КПА-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-250КПА IP65 M20х1.5" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ" Кол-во: 2.000

"Позиция 5" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-10МПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-10МПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Термометр биметаллический радиальный TG54.100/S 100ММ М20х1.5 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС 100х8ММ IP65 нержавеющая сталь с защитной гильзой" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-10МПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-10МПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Термометр биметаллический осевой TG54.100/S 100ММ М20х1.5 0…+250ГРАД ЦЕЛЬС 100х8ММ IP65 нержавеющая сталь с защитной гильзой" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-600кПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас 1.5 0-600КПА УХЛ1 М20х1.5 нержавеющая сталь IP65" Кол-во: 2.000

"Позиция 12" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-400КПА-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-400КПА IP65 M20х1.5" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-250КПА-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-250КПА IP65 M20х1.5" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-100кПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-100КПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ" Кол-во: 5.000

"Позиция 16" "Термометр биметаллический осевой Wika TG54.100/S 100ММ М20х1.5 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС 100х8ММ IP65 нержавеющая сталь с защитной гильзой" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Термометр биметаллический технический ТБ-2 (-50...+50)-1.5-100-10-М20 100ММ М20 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 1.5 в комплекте с З.Г." Кол-во: 6.000

"Позиция 18" "Манометр низкого давления КМ-12 1.5 0-6КПА М12х1.5 нержавеющая сталь 08Х18Н10 IP54 -60...+60ГРАД ЦЕЛЬС -65...+100ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 2.000