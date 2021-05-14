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    Главная / Торги / Поставка терморегуляторов, манометров, термометров, блоков клапанных для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Поставка терморегуляторов, манометров, термометров, блоков клапанных для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 14:3014.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195971Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195971

    Наименование закупки

    Поставка терморегуляторов, манометров, термометров, блоков клапанных для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    09.05.2021 20:24

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка терморегуляторов, манометров, термометров, блоков клапанных для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 14:30 GMT +314.05.2021 14:3014.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195971Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка терморегуляторов, манометров, термометров, блоков клапанных для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    229 543,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь 100М 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ ТСМУ Метран-274-03(100М)-100-0.5-Н10-(0...+100) С-4-20мА-У1.1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-100кПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-100КПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-250КПА-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-250КПА IP65 M20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-10МПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-10МПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Термометр биметаллический радиальный TG54.100/S 100ММ М20х1.5 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС 100х8ММ IP65 нержавеющая сталь с защитной гильзой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-10МПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-10МПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Термометр биметаллический осевой TG54.100/S 100ММ М20х1.5 0…+250ГРАД ЦЕЛЬС 100х8ММ IP65 нержавеющая сталь с защитной гильзой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-600кПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас 1.5 0-600КПА УХЛ1 М20х1.5 нержавеющая сталь IP65"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-400КПА-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-400КПА IP65 M20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-250КПА-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-250КПА IP65 M20х1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Манометр М-4ВУКсУХЛ1-100кПа-1-М20х1.5-IP65-П.П.Пас УХЛ1 1 0-100КПА IP65 РШ М20х1.5 160ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Блок клапанный к датчику давления БКН 2-19 К1/2" НР-ниппель плоский с накидной гайкой M20х1.5 2-х вентильный 12Х18Н10Т дренаж/контроль M20х1.5 НР под плоский ниппель 40МПА -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС А ЭИ003-00.000 ТУ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Термометр биметаллический осевой Wika TG54.100/S 100ММ М20х1.5 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС 100х8ММ IP65 нержавеющая сталь с защитной гильзой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Термометр биметаллический технический ТБ-2 (-50...+50)-1.5-100-10-М20 100ММ М20 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 1.5 в комплекте с З.Г."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Манометр низкого давления КМ-12 1.5 0-6КПА М12х1.5 нержавеющая сталь 08Х18Н10 IP54 -60...+60ГРАД ЦЕЛЬС -65...+100ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Терморегулятор унифицированный УВТР-10А 15ВТ 2Exem[ic]IICT4 Х IP65 УХЛ2.1 -50...+40ГРАД ЦЕЛЬС 220В 10А"

    Кол-во: 4.000

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