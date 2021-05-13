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    Главная / Торги / Поставка расширительного бака, кранов шаровых, мембран, измерительных приборов и паронита для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Поставка расширительного бака, кранов шаровых, мембран, измерительных приборов и паронита для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195970

    Наименование закупки

    Поставка расширительного бака, кранов шаровых, мембран, измерительных приборов и паронита для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    09.05.2021 14:45

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расширительного бака, кранов шаровых, мембран, измерительных приборов и паронита для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расширительного бака, кранов шаровых, мембран, измерительных приборов и паронита для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    135 612,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, Воровского, д 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой полнопроходной КШ-16/50 DN50 PN16 сталь ручной (рычаг) муфтовый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой 11Б27п DN15 PN1.6МПА латунь ручной (рычаг) природный газ муфтовый ООО "Бологовский арматурный завод" серия А10 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой цельносварной 11Б27п1 DN20 PN1.6МПА латунь ЛС59-1 ручной муфтовый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой DN15 PN4МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой 1/2" PN4МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый HLV NB"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой 3/4" PN4МПА латунь ручной (бабочка) муфтовый HLV NB"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Манометр технический МП4-Уф 1.5 0-0.6МПА IP40 осевое М20х1.5 160ММ сталь латунь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Манометр технический МП4-Уф 1.5 0-0.1МПА IP40 осевое М20х1.5 160ММ сталь латунь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Мембрана проходная WRV/WAV 500(top) бутилкаучук (EPDM) для гидроаккумулятора 150ММ 500Л Wester"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Мембрана 100/150LT-80 бутилкаучук (EPDM) для гидроаккумулятора 80ММ 100Л 8БАР F0A0240 SeFa"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Расширительный бак Reflex N 1000/6 на ножках 1" 1000Л 6БАР +70ГРАД ЦЕЛЬС серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Регулятор давления газа комбинированный РДСК-50 Ду32/50 230ММ 6.5КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Паронит листовой ПОН-Б 1ММ 1200х780ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Паронит листовой ПОН-Б 1.5ММ 500х500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 8.000

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