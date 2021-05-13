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    Главная / Торги / Поставка кабеля и провода для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Поставка кабеля и провода для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195968Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195968

    Наименование закупки

    Поставка кабеля и провода для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    09.05.2021 12:43

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабеля и провода для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195968Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля и провода для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    415 257,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель контрольный КГВВнг(А)-LS 2х2.5 (N) 0.66КВ Конкорд 7760"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Кабель контрольный КГВВнг(А)-LS 3х1.5 (N) 0.66КВ Конкорд 7763"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 3"

    "Кабель контрольный КГВВнг-FRLS 3х1.5 0.66КВ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Кабель контрольный КГВВнг(А)-LS 4х1.5 (N) 0.66КВ Конкорд 7782"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой КГВВнг(А)-LS 5х6ММ2 (N, PE) 0.66КВ Кавказкабель 060160703"

    Кол-во: 101.000

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой КГВЭВнг(А)-LS 4х2.5ММ2"

    Кол-во: 287.000

    "Позиция 7"

    "Кабель монтажный МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1000В"

    Кол-во: 1180.000

    "Позиция 8"

    "Кабель монтажный МКЭШВнг(А) 2х2х1 1000В"

    Кол-во: 940.000

    "Позиция 9"

    "Кабель монтажный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 300В"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 10"

    "Кабель монтажный КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 300В КабельЭлектроСвязь 712"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Провод силовой медный ПуГВнг(А)-LS 1х6 450В желто-зеленый Цветлит 00-00130582"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 12"

    "Провод силовой медный ПуГВ (ПВЗ) 1х2.5 450/750В белый 500М"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 0.66КВ РЭК-PRYSMIAN 1503040101"

    Кол-во: 500.000

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