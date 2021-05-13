www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка шпилек, гаек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.05.2021 16:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731
Контактный телефон
+7 912 912-71-11
Факс
Адрес электронной почты
t.demyanik@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Додонов Руслан Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шпилек, гаек
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 05:00 GMT +313.05.2021 05:0013.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195959Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шпилек, гаек
Начальная цена
190 109,78
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Бованенковское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика за счет Поставщика. Срок поставки 12 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731
Кол-во: 11.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.