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    Главная / Торги / Поставка шпилек, гаек

    Поставка шпилек, гаек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 05:0013.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195959Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195959

    Наименование закупки

    Поставка шпилек, гаек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 16:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Дочернего открытого акционерного общество "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром" в г. Новый Уренгой
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731

    Контактный телефон

    +7 912 912-71-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    t.demyanik@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Додонов Руслан Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шпилек, гаек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 05:00 GMT +313.05.2021 05:0013.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195959Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шпилек, гаек

    Начальная цена

    190 109,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Бованенковское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика за счет Поставщика. Срок поставки 12 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка плоская Б-20-160-ПМБ-1 ПМБ-1 Ду20 160кгс/см2 ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Прокладка плоская Б-20-160-ПМБ-1 ПМБ-1 Ду20 160кгс/см2 ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 22"

    "Прокладка плоская Б-20-160-ПМБ-1 ПМБ-1 Ду20 160кгс/см2 ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 23"

    "Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 10463-81"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Штифт НФ.639.110.020-40 10х20.40 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Пломба для опломбирования А Д 1 М 6ММ 10ММ ОСТ1 10067-71"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Штифт 0684.40 9711.001 2х6 ГОСТ 3128-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Пломба для опломбирования А Д 1 М 6ММ 10ММ ОСТ1 10067-71"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 51"

    "Шайба гроверная 6.Ст65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 54"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 55"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 56"

    "Кольцо дистанционное Shim B 0.05ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 57"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 58"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 60"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 61"

    "Прокладка овального сечения 1-200-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 64"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 65"

    "Прокладка овального сечения 1-300-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Прокладка овального сечения 1-15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 67"

    "Прокладка овального сечения 1-15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 68"

    "Прокладка овального сечения 1-15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Прокладка овального сечения 15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 70"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 71"

    "Прокладка овального сечения 15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 72"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Прокладка овального сечения 15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 74"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 75"

    "Прокладка овального сечения 15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 76"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Прокладка овального сечения 1-200-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Прокладка овального сечения 1-200-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Прокладка овального сечения 1-200-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "Прокладка овального сечения 1-200-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 82"

    "Прокладка овального сечения 1-150-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

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    01.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    499 600
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