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    Главная / Торги / Поставка сфер уплотнительных, резиновых уплотнителей-прокладок, штифтов

    Поставка сфер уплотнительных, резиновых уплотнителей-прокладок, штифтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 05:0013.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195958Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195958

    Наименование закупки

    Поставка сфер уплотнительных, резиновых уплотнителей-прокладок, штифтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 16:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Дочернего открытого акционерного общество "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром" в г. Новый Уренгой
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731

    Контактный телефон

    +7 912 912-71-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    t.demyanik@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Додонов Руслан Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сфер уплотнительных, резиновых уплотнителей-прокладок, штифтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 05:00 GMT +313.05.2021 05:0013.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195958Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сфер уплотнительных, резиновых уплотнителей-прокладок, штифтов

    Начальная цена

    806 236,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Бованенковское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика за счет Поставщика. Срок поставки 15 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шайба 24.04.016 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Шайба 24.04.016 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Шайба 6.01.06 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шайба 24.04.016 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка ПМБ Б-50-6.З ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Шайба 24.04.016 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Шайба 24.04.016 ГОСТ 13464-77"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 13"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Прокладка ПМБ А-100-6.3 ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Шайба 10.65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Шайба гроверная 6.Ст65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 23"

    "Шайба гроверная 6.Ст65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 24"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-160 150 PN160 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Прокладка ПМБ Б-50-6.З ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 340-350-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 40"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 49"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 50"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 51"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Кольцо уплотнительное 315-325-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 61"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 62"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 65"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 68"

    "Шайба гроверная 6.Ст65Г.029 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 69"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 70"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Кран шаровый запорный ЗАРД 032.040.22-01Р исполнение E Ду32 Ру40 полнопроходной фланцевый ручное управление сталь 14Х17Н2 ТУ 3742-002-29237349-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 78"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-250-40 250 PN40 ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 82"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 062-066-25-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 83"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Кольцо уплотнительное 310-320-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 87"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 88"

    "Кольцо уплотнительное 335-345-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 90"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 91"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 92"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 93"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 94"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 042-045-19-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 95"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 028-034-36-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 96"

    "Кольцо дистанционное Shim A 0.05ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 97"

    "Кольцо дистанционное Shim B 0.05ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 98"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 99"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 100"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 101"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 102"

    "Кольцо дистанционное Shim C 0.05ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 103"

    "Прокладка восьмиугольного сечения 700-16.0-3 к фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык ГОСТ 28759.8-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 104"

    "Прокладка восьмиугольного сечения 700-16.0-3 к фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык ГОСТ 28759.8-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 105"

    "Прокладка овального сечения 1-300-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 106"

    "Прокладка овального сечения 1-400-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 107"

    "Прокладка овального сечения 1-300-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Прокладка овального сечения 1-200-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 109"

    "Прокладка овального сечения 1-25-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 110"

    "Прокладка овального сечения 1-300-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 111"

    "Прокладка овального сечения 1-15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 112"

    "Прокладка овального сечения 1-300-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 113"

    "Прокладка овального сечения 1-15-160-08КП сталь 08КП ОСТ 26-845-73"

    Кол-во: 16.000

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