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    Главная / Торги / Поставка шкафа управления горелками для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Поставка шкафа управления горелками для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195952Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195952

    Наименование закупки

    Поставка шкафа управления горелками для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 14:37

    Документация процедуры

    ОЛ_ТЭЗ_Т137.01.09.001.pdf

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафа управления горелками для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 17:00 GMT +320.05.2021 17:0020.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195952Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафа управления горелками для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующее изделие Шкаф автоматического розжига печи ШАРП-2 НПП Прома"

    Кол-во: 1.000

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