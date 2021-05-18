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    Главная / Торги / Поставка фитингов

    Поставка фитингов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195945Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195945

    Наименование закупки

    Поставка фитингов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:19

    Документация процедуры

    Шаблон__договора_поставки_2021_с_ОУ_3___филиала.docx

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Особые_Условия_3_ред.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фитингов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:30 GMT +318.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195945Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов

    Начальная цена

    1 741 174,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод П 45°-76x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Отвод 90°-108x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 3"

    "Отвод 90°-32x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 4"

    "Отвод П 90°-45x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 290.000

    "Позиция 5"

    "Отвод 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 136.000

    "Позиция 6"

    "Отвод 90°-76x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Отвод 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 8"

    "Отвод П 90°-159x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Переход 108x6-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Переход К 159x6-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Переход К 32x4-22x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Переход К 57x6-45x5-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 13"

    "Переход К 76x6-57x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 14"

    "Тройник П 108x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Тройник 108x6-57x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 16"

    "Тройник П 108x4-25x4-20 ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "Тройник П 108x6-57x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Тройник П 108x6-89x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Тройник П 57x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Тройник П 57x6-45x5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Тройник 76x6-57x5-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Тройник 89x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Тройник 89x6-57x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 24"

    "Тройник 108x6-89x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Тройник П 89x6-57x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Фланец 1 32-16-09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Фланец 1 40-16-09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 28"

    "Фланец 15-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Фланец 1 65-10-09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 30"

    "Фланец 150-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 31"

    "Фланец 1 80-10-09Г2С ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 32"

    "Фланец стальной 2-80-10 ст.20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Комплект фланцев КОФ 15-40-11-1-E-Ст20 ГОСТ 33259-2015 с крепежом и прокладками"

    Кол-во: 37.000

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