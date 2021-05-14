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    Главная / Торги / Запчасти для средства механизации, Саратовский филиал ПАО Ростелеком, ЗнП 1525

    Запчасти для средства механизации, Саратовский филиал ПАО Ростелеком, ЗнП 1525

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195941

    Наименование закупки

    Запчасти для средства механизации, Саратовский филиал ПАО Ростелеком, ЗнП 1525

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 12:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-81-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    el.simonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсовских Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запчасти для средства механизации, Саратовский филиал ПАО Ростелеком, ЗнП 1525

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для средства механизации, Саратовский филиал ПАО Ростелеком, ЗнП 1525

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Антонова, 12АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки необходимо включить в стоимость товара. Оплата - отсрочка 7 к.д. по счету без договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо зубчатое 70-2407053-01 дифференциал моста заднего трактора МТЗ правое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Подшипник роликовый 42212 60мм 110мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Уплотнение сальниковое 2.2-80х105х10 трактор МТЗ-80, МТЗ-82 хвостовик 80x105x10мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник радиальный, шариковый 217 85мм 150мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Болт ступицы 40-3104021 ступица заднего колеса трактора МТЗ М22x1.5 L70мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Гайка 36-3104019 ступица заднего колеса трактора МТЗ 30мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник шариковый 216 80мм 140мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Рукав высокого давления Н.036.86.01.140-01 1.4м 20мм M33x1.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Насос шестеренный плоский НШ-32У-3 правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Колесо зубчатое 52.23.00.00.05 привод насоса экскаватора ЭО-2621В-3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Полумуфта 52.23.00.00.01 привод насоса экскаватора ЭО-2621В-3"

    Кол-во: 1.000

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