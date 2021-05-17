Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 195940 Наименование закупки Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Запрос_на_ГПБ_Чайники__Термопот_наименования.xlsx

Организатор Наименование организатораОрганизатор МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Юридический адрес 620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б, Почтовый адрес 620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б Контактный телефон +7 343 354-46-95 Факс (343) 376-20-00 Адрес электронной почты kolmakova-tv@ural.rt.ru Ф.И.О. контактного лица Колмакова Татьяна Викторовна Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru