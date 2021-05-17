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    Главная / Торги / Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195940

    Наименование закупки

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 13:24

    Документация процедуры

    Запрос_на_ГПБ_Чайники__Термопот_наименования.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-46-95

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    kolmakova-tv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 15:00 GMT +317.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20% Чайник, Термопот (REDMOND) с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган

    Начальная цена

    412 965,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 45 календарных дней после подписания накладной (УПД), для МСП в течение 15 рабочих дней после подписания накладной (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чайник электрический REDMOND RK-M113 "

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 2"

    "Термопот REDMOND RTP-M801"

    Кол-во: 42.000

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