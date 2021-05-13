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    Главная / Торги / 01116-2021-800 Рукав металлический, втулка, Муфта труба-труба

    01116-2021-800 Рукав металлический, втулка, Муфта труба-труба

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195936Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195936

    Наименование закупки

    01116-2021-800 Рукав металлический, втулка, Муфта труба-труба

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 12:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01116-2021-800 Рукав металлический, втулка, Муфта труба-труба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 14:00 GMT +313.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195936Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01116-2021-800 Рукав металлический, втулка, Муфта труба-труба

    Начальная цена

    40 675,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ярославская область, 150020, г. Ярославль, пр-д Связистов, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав металлический гофрированный РЗ-ЦХ-32 сталь оцинкованная 38.1мм 32мм без оболочки"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 2"

    "Муфта труба-труба соединительная IEK СММ32 CMP20D-CMM-032-005 для стыковки двух отрезков металлорукава РЗ-ЦХ, РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг сталь 100мм 32мм резьбовой резьба внутренняя 32мм резьба внутренняя 32мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Втулка концевая Fortisflex ОЗМ-32 31.8мм 45.9мм"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 4"

    "Подушка противопожарная уплотнительная ППВ B100 x L300 x s20мм"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Рукав металлический гофрированный, с уплотнением хлопчатобумажным РЗ-ЦХ 25 сталь оцинкованная 30.8мм 23.7мм без оболочки"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Муфта труба-труба соединительная КВТ СММ25 61399 для стыковки двух отрезков металлорукава РЗ-ЦХ, РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг сталь 30мм 25мм резьбовой цанга 25мм резьба наружная 25мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Втулка концевая Fortisflex ОЗМ-25 24.5мм 35.2мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Муфта труба-труба IEK СММ20 CMP20D-CMM-020-010 для стыковки двух отрезков металлорукава РЗ-ЦХ, РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг металл резьба внутренняя резьба внутренняя 20мм 20мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Втулка концевая Fortisflex ОЗМ-20 19.4мм 30мм"

    Кол-во: 8.000

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