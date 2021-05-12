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    Главная / Торги / Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195933Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195933

    Наименование закупки

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 12:09

    Документация процедуры

    Холодильные_шкафы__Наименования__фото__параметры__адреса_доставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-46-95

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    kolmakova-tv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмакова Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195933Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.

    Начальная цена

    410 500,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 45 календарных дней после подписания накладной (УПД), для МСП в течение 15 рабочих дней после подписания накладной (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильный шкаф DM 105-S (ШХ 0,5 ДС)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Холодильный шкаф среднего размера Polair DM104-Bravo"

    Кол-во: 6.000

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