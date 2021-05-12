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Наименование закупки
Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.05.2021 12:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-46-95
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
kolmakova-tv@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195933Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение рамочного договора до 500 000,00 в т.ч. НДС 20%, с последующим заключением заказов к договору на год. Поставки по филиалам Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Курган.
Начальная цена
410 500,08
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
в течение 45 календарных дней после подписания накладной (УПД), для МСП в течение 15 рабочих дней после подписания накладной (УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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