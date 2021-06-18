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    Главная / Торги / Поставка преобразователей для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка преобразователей для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2021 23:0018.06.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195922Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195922

    Наименование закупки

    Поставка преобразователей для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 14:01

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    ТЗ_ПОМО_NPort_5450.pdf

    ТЗ_7_18_2021_Преобразователи_интерфейсов.pdf

    Запрос_КП_Запчасти_Moxa_20.04.2021.pdf

    ЕАЭС_N_RU_Д_TW.РА01.В.18018_21__сетевое_037_.pdf

    ЕАЭС_N_RU_Д_TW.РА01.В.18018_21__сетевое_037_.pdf

    ЕАЭС_N_RU_Д_TW.РА01.В.18701_21__сетевое_004___020_.pdf

    КП_ТГБ_1035_от_21.06.2021_изм_2_б_НДС.pdf

    Свидетельство_поставщика_ООО_ЗЭТО__ЭнергоСила__05072021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка преобразователей для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.06.2021 23:00 GMT +318.06.2021 23:0018.06.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195922Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка преобразователей для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    246 536,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь интерфейса Moxa NPort IA5450AI 4-портовый RS-232/422/485 в Ethernet"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Преобразователь интерфейса Moxa NPort 5150 RS-232/422/485; Ethernet 1-портовый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Преобразователь интерфейса промышленный Moxa NPort IA5250AI-T Ethernet - Ethernet 10/100BaseT(X) RS-232/422/485 RJ45 2 12-48В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Конвертер - блок связи А 53 «МОХА»"

    Кол-во: 2.000

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