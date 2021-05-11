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    Главная / Торги / Закупка почтовых конвертов для МРФ "Волга".

    Закупка почтовых конвертов для МРФ "Волга".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 17:0011.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195917Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195917

    Наименование закупки

    Закупка почтовых конвертов для МРФ "Волга".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 10:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 66-00-90 доб. 79914574960

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    n.igon_kina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игонькина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка почтовых конвертов для МРФ "Волга".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 17:00 GMT +311.05.2021 17:0011.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195917Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка почтовых конвертов для МРФ "Волга".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 278Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету (пост. оплата 7 р. дней), цена с учетом доставки. Доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конверт с окном 45x90 мм(правое окно), силикон, 110x220 мм."

    Кол-во: 48000.000

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