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Наименование закупки
СРОЧНАЯ закупка лестниц_Ульяновский филиал_ЗНП 881
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.05.2021 10:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8412 52-48-04
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.murashova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашова Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СРОЧНАЯ закупка лестниц_Ульяновский филиал_ЗНП 881
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 10:00 GMT +311.05.2021 10:0011.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195916Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СРОЧНАЯ закупка лестниц_Ульяновский филиал_ЗНП 881
Начальная цена
99 154,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка силами поставщика. В стоимость ТМЦ включить стоимость доставки до адреса. Оплата по счету 7 кал.дн. от даты подписания накладной.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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