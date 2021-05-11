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Наименование закупки
Закупка Устройств защиты электросети для Нижегородского филиала по ЗнП 1107
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.05.2021 08:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 439-73-25
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Roman.Suslov@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Роман Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Устройств защиты электросети для Нижегородского филиала по ЗнП 1107
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195910Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Устройств защиты электросети для Нижегородского филиала по ЗнП 1107
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижний Новгород г., Большая Покровская ул., д. 56 (МОЛ Вершинин Дмитрий Валерьевич)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 4.000
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