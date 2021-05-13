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    Главная / Торги / Медикаменты

    Медикаменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 00:0013.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195908Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195908

    Наименование закупки

    Медикаменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 10:00

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки___ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медикаменты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 00:00 GMT +313.05.2021 00:0013.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195908Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медикаменты

    Начальная цена

    75 988,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Препарат Лизиноприл МНН-Лизиноприл таблетки 20ШТ 10МГ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ЛП-001081 ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Препарат Эгилок Ретард таблетки 100МГ 30ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Dermagrip Classic натуральный латекс М неопудренные 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Средство ноотропное Глицин таблетки 100МГ 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения 1ПРОЦ 25МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Препарат Мексидол таблетки покрытые оболочкой 125МГ 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Кислота ацетилсалициловая ТРОМБО АСС таблетки 100МГ 28ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Капотен таблетки 0.025МГ 40ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Препарат Аспаркам таблетки 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Хлоргексидин 20ПРОЦ 5МЛ 95% спирт"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Амоксиклав Квиктаб таблетки 875+125МГ 14ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Антибиотик Цефтриаксон порошок 1Г 1ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Крем массажный Нега в алюминиевой тубе 75МЛ ГОСТ 31460-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Новокаин 0.5ПРОЦ 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Анальгин ампулы 50ПРОЦ 10ШТ 2МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак ампулы 75МГ 3МЛ №5"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Лейкопластырь 2x500СМ Верофарм Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Физиотенз таблетки покрытые оболочкой 0.4МГ 14ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Препарат гемостатического действия Этамзилат раствор для инъекций 125МГ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Омепразол 20МГ 28ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Перекись водорода 3ПРОЦ 40МЛ флакон 1ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Сульфацил-натрий капли 20ПРОЦ 5МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Средство Пирацетам ампулы 5МЛ 200мг 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Лоратадин Кларотадин таблетки 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Бинт марлевый стерильный 7Мx14СМ индивидуальная упаковка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Материалы перевязочные Салфетка Верамед медицинская стерильная 16х14СМ ТУ 9393-002-31039208-2004"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Препарат болеутоляющий Кетонал раствор для инъекций ампулы 2МЛ 50МГ/МЛ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Шприц инсулиновый трехкомпонентный 1МЛ №100 КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Мазь Левомеколь туба 40Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Глюкокортикостероид Синафлан мазь для наружнего применения 0.25МГ 15"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Лейкопластырь бактерицидный с бриллиантовым зеленым Галтеяфарм 6х10СМ на нетканой основе Беларусь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Arda High Risk латекс L неопудренные повышенной прочности 25ПАР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ибупрофен таблетки 400МГ 20ШТ ОАО "Синтез" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Дротаверин для инъекций раствор 2ПРОЦ 10ШТ 2МЛ АО "Биохимик" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций ампулы 2ПРОЦ 10ШТ 2МЛ ОАО "Дальхимфарм" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Препарат Милдронат 5МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Препарат Мексидол ампулы 5ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения флакон 5ПРОЦ"

    Кол-во: 3.000

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