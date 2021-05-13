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    Главная / Торги / Приобретение кондиционеров для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Приобретение кондиционеров для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195900Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195900

    Наименование закупки

    Приобретение кондиционеров для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 06:28

    Документация процедуры

    Договор_3672522.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50733

    Факс

    Адрес электронной почты

    glushakOV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глушак Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение кондиционеров для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195900Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение кондиционеров для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г.Артем,ул.Гагарина,17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплатав течении 15 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кондиционер офисный Haier HSU-12HEK303/R2"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
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    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
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