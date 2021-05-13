Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка абразивного материала для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Поставка абразивного материала для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195899

    Наименование закупки

    Поставка абразивного материала для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 20:45

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка абразивного материала для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка абразивного материала для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал абразивный природный Купершлак 0.5-2.5ММ"

    Кол-во: 15.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264603
    Закупка кругов шлифовальных в количестве 40шт., дисков керамических 300шт.
    Закупка кругов шлифовальных в количестве 40шт., дисков керамических 300шт.
    264603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    97 914
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78725
    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)
    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)
    78725
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    102 466
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 80378
    Поставка инструмента
    Поставка инструмента
    80378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    521 763
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 83541
    Поставка электродов
    Поставка электродов
    83541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    7 869
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить