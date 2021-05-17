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    Главная / Торги / Срочная_РОЗЕТКА_МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ_МОРДОВИЯ_ЗнП 780

    Срочная_РОЗЕТКА_МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ_МОРДОВИЯ_ЗнП 780

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195880Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195880

    Наименование закупки

    Срочная_РОЗЕТКА_МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ_МОРДОВИЯ_ЗнП 780

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 15:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3532)57-19-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лещенко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мордовия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная_РОЗЕТКА_МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ_МОРДОВИЯ_ЗнП 780

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 06:00 GMT +317.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195880Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная_РОЗЕТКА_МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ_МОРДОВИЯ_ЗнП 780

    Начальная цена

    2 785,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мордовия Республика, г. Саранск, ул. Большевистская, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки и разгрузки до адресов во вложении, вложить счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект монтажный ЦМО №2 КМ-2-50 для крепления оборудования в шкафы и стойки 50шт винты, гайки с защелкой, шайбы"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Розетка электрическая бытовая одноместная EKF РДЕ-47 mdse-47-pro с заземлением 1P+N+PE без шторок 230В 16А IP20 на DIN-рейку"

    Кол-во: 7.000

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