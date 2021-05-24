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    Главная / Торги / Поставка блока управления и комплектующих к дизельным двигателем ДЭС-500 Caterpillar C18

    Поставка блока управления и комплектующих к дизельным двигателем ДЭС-500 Caterpillar C18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 06:0024.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195879Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195879

    Наименование закупки

    Поставка блока управления и комплектующих к дизельным двигателем ДЭС-500 Caterpillar C18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 07:29

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блока управления и комплектующих к дизельным двигателем ДЭС-500 Caterpillar C18

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.05.2021 06:00 GMT +324.05.2021 06:0024.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195879Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 06:00 GMT +324.05.2021 06:0024.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195879Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка блока управления и комплектующих к дизельным двигателем ДЭС-500 Caterpillar C18

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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