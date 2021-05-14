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    Главная / Торги / Поавка стальных труб и фитингов

    Поавка стальных труб и фитингов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195876Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195876

    Наименование закупки

    Поавка стальных труб и фитингов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 14:56

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Юридический адрес

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    Почтовый адрес

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Контактный телефон

    +7 977 504-09-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    prunov@tmnpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прунов Алексей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поавка стальных труб и фитингов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195876Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поавка стальных труб и фитингов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 3-й Проезд Марьиной Рощи, д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка на склад заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"

    Адрес местонахождения

    127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,

    127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 15х2,8"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 20х2,8"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 25х3,2"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 32х3,2"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 40х3,5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 50х3,5"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 80х4,0"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 100х4,5"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Труба стальная водогазопроводная ДУ 150х4,5"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 21,3х2,8 (Ду 15) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 26,9х2,8 (Ду 20) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 33,7х3,2 (Ду 25) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 42,4х3,2 (Ду 32) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 48,3х3,5 (Ду 40) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 60,3х3,5 (Ду 50) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 89,0х4,0 (Ду 80) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 108х4,5 (Ду 100) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Отвод стальной 90гр безшевный Дн 159х4,5 (Ду 150) под приварку исп 2 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Бочонок стальной размер 1/2" длина 60мм, длина резьбы 9мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Бочонок стальной размер 3/4" длина 60мм, длина резьбы 10,5мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Бочонок стальной размер 1" длина 60мм, длина резьбы 11мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Бочонок стальной размер 1 1/4" длина 70мм, длина резьбы 13мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Бочонок стальной размер 2" длина 80мм, длина резьбы 17мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Резьба правая стальная Размер 1 1/4" длина 60мм, длина резьбы 13мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Резьба правая стальная Размер 2" длина 70мм, длина резьбы 17мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Сгон стальной Размер 1 1/4" длина 130 мм, длина резьбы 53х13мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 27"

    "Сгон стальной Размер 2" длина 150 мм, длина резьбы 65х17мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Прокладки паронитовые кольцвые ДУ фланца 80мм, Днар 141мм,Двнутр 87мм."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Прокладки паронитовые кольцвые ДУ фланца 100мм, Днар 166мм,Двнутр 106мм."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Прокладки паронитовые кольцвые ДУ фланца 150мм, Днар 216мм,Двнутр 161мм."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Прокладки паронитовые кольцвые ДУ фланца 200мм, Днар 246мм,Двнутр 191мм."

    Кол-во: 4.000

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