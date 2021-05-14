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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поавка стальных труб и фитингов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 14:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
Почтовый адрес
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Контактный телефон
+7 977 504-09-58
Факс
Адрес электронной почты
prunov@tmnpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прунов Алексей Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поавка стальных труб и фитингов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195876Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поавка стальных труб и фитингов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 3-й Проезд Марьиной Рощи, д.40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка на склад заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Адрес местонахождения
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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