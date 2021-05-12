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    Главная / Торги / 01101-2021-740_покупка Sip телефонов

    01101-2021-740_покупка Sip телефонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195875Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195875

    Наименование закупки

    01101-2021-740_покупка Sip телефонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 15:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3953 46-20-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенко Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01101-2021-740_покупка Sip телефонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 15:00 GMT +312.05.2021 15:0012.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195875Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01101-2021-740_покупка Sip телефонов

    Начальная цена

    133 447,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, г.Белгород, пр-т.Б.Хмельницкого , д .81Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, 7 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция телефонная IP-АТС Yeastar S100 100 абонентов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модуль расширения Yeastar EX08 для установки и монтажа модулей расширений Yeastar B2, GSM, O2, S2, SO, UMTS станции Yeastar S-серии"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Телефон IP SIP Yealink SIP-T30 монохромный 2xRJ45, 1xRJ9 4P4C 10/100м, 1xRJ9 4P4C 6 програм. кнопок 1 аккаунт"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Телефон IP Yealink SIP-T41P монохромный 2xRJ-45 с PoE, RJ-9, разъем для адаптера питания 6 програм. кнопок 6 аккаунтов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Блок питания универсальный Yealink PA 5VDC 2A для: IP телефон 10Вт 2А 5В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Модуль расширения Yeastar O2 для подключения двух внешних телефонных линий 2 порт. FXO"

    Кол-во: 4.000

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