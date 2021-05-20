Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в размере 100% от стоимости товара производится после получения товара покупателем в полном объёме в течении 15-ти календарных дней с момента выставления счета на оплату и подписания настоящего договора. Условия поставки товара: не позднее 45 дней с момента подачи заявки на поставку. Возможна досрочная поставка.