Цена договора и требования к обеспечению

в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка клиновая 30с41нж DN50 PN1.6МПА сталь углеродистая ручная "А" фланцевая в комплекте с ответными фланцами (50-16-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259) и крепежом" Кол-во: 4.000

"Позиция 2" "Задвижка клиновая 30с41нж DN100 PN16 сталь углеродистая ручная "А" фланцевая в комплекте с ответными фланцами (100-16-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259) и крепежом" Кол-во: 10.000

"Позиция 3" "Клапан обратный поворотный DN50 PN160 сталь "С" под приварку У1" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Клапан обратный поворотный DN50 PN16 сталь фланцевый в комплекте с ответными фланцами 50-16-11-1-B-ст20-IV по ГОСТ 33259 и крепежом" Кол-во: 3.000