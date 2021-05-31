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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры

    Поставка трубопроводной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195866Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195866

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 14:27

    Документация процедуры

    Шаблон__договора_поставки_2021_с_ОУ_3___филиала.docx

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Особые_Условия_3_ред.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубопроводной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.05.2021 11:00 GMT +331.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195866Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры

    Начальная цена

    1 380 880,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая 30с41нж DN50 PN1.6МПА сталь углеродистая ручная "А" фланцевая в комплекте с ответными фланцами (50-16-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259) и крепежом"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая 30с41нж DN100 PN16 сталь углеродистая ручная "А" фланцевая в комплекте с ответными фланцами (100-16-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259) и крепежом"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Клапан обратный поворотный DN50 PN160 сталь "С" под приварку У1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Клапан обратный поворотный DN50 PN16 сталь фланцевый в комплекте с ответными фланцами 50-16-11-1-B-ст20-IV по ГОСТ 33259 и крепежом"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой запорный ЗАРД 040.100.40-00Р DN40 PN100 Ст20 ручной класс А по ГОСТ 9544-2015 под приварку У1 ТУ 3742-002-52838824-2006"

    Кол-во: 1.000

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