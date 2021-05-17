Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195864Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195864

    Наименование закупки

    Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 14:20

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 17:00 GMT +317.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195864Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    898 033,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веха телескопическая двухсекционная SECO 5520-21 3,6М 2,32КГ длина в сложенном виде 1,58м, с алюминиевым зажимным механизмом и круглым уровнем (TLV), градуировка-метрическая, CM, ADJ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Веха телескопическая Seco 5520-30 4.6М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "призма 62ММ с креплением и маркой 6400-10 Seco"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "адаптер трегера RT484WON с оптическим центром и уровнем"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Веха телескопическая Leica GLS112 3.6М"

    Кол-во: 14.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "НТГХИП"
    Ценовой запрос № 77520
    Поставка геодезического оборудования
    Поставка геодезического оборудования
    77520
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    86 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НТГХИП"
    Ценовой запрос № 77525
    Поставка геодезического оборудования
    Поставка геодезического оборудования
    77525
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    86 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 77679
    Поставка геодезического оборудования
    Поставка геодезического оборудования
    77679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    90 822
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 78558
    Поставка нивелира Trimble для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка нивелира Trimble для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    78558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    394 068
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 81101
    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.
    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром...
    81101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    274 335
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить