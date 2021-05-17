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Наименование закупки
Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 14:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36982
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
sershova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ершова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 17:00 GMT +317.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195864Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вех телескопических, адаптеров и призм для нужд ООО «Газпром проектирование»
Начальная цена
898 033,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
100% в течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Наименование заказчика
«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 14.000
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