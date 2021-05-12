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    Главная / Торги / Проведение обязательных периодических медицинских осмотров

    Проведение обязательных периодических медицинских осмотров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 00:0012.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195862

    Наименование закупки

    Проведение обязательных периодических медицинских осмотров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 86350 4-23-08

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    DrGV@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дронов Геннадий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение обязательных периодических медицинских осмотров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 00:00 GMT +312.05.2021 00:0012.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение обязательных периодических медицинских осмотров

    Начальная цена

    146 592,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Аксай, ул. Западная, д.зз-аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ежемесячно по факту оказания услуги, после предоставления актов выполненных работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинский осмотр периодический для работы при вредных факторах работы мужчина"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 2"

    "Медицинский осмотр периодический женщина"

    Кол-во: 6.000

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