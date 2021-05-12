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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 14:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 86350 4-23-08
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
DrGV@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дронов Геннадий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.05.2021 00:00 GMT +312.05.2021 00:0012.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195862Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров
Начальная цена
146 592,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г.Аксай, ул. Западная, д.зз-аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата ежемесячно по факту оказания услуги, после предоставления актов выполненных работ.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 27.000
Кол-во: 6.000
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