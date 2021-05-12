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    Главная / Торги / Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195852Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195852

    Наименование закупки

    Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.05.2021 08:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    273719

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    E.Razumova@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разумова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 20:00 GMT +312.05.2021 20:0012.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195852Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, 676450, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль полиуретановая однокомпонентная LEVL Coat 251 RAL 9010 белый для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 9017 транспортный черный для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 3"

    "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 1023 транспортный желтый для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 4"

    "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 3020 транспортный красный для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 5005 сигнальный синий для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 6002 лиственно-зеленый для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06"

    Кол-во: 66.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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