Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Цена не указана

Поставка маркировочной краски для нужд Свободненского ЛПУМГ

Цена договора и требования к обеспечению

В течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных

Условия оплаты и доставки

Амурская область, 676450, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская») Рассчитать логистику >

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Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Эмаль полиуретановая однокомпонентная LEVL Coat 251 RAL 9010 белый для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06" Кол-во: 66.000

"Позиция 2" "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 9017 транспортный черный для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06" Кол-во: 66.000

"Позиция 3" "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 1023 транспортный желтый для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06" Кол-во: 66.000

"Позиция 4" "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 3020 транспортный красный для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06" Кол-во: 66.000

"Позиция 5" "Эмаль полиуретановая однокомпонентная INGRI LEVL Coat 251 RAL 5005 сигнальный синий для пола и стен ТУ 2312-004-94613022-06" Кол-во: 66.000