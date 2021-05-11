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    Главная / Торги / Закупка средств пожарной сигнализации для нужд Хабаровского участка

    Закупка средств пожарной сигнализации для нужд Хабаровского участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 17:0011.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195846Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195846

    Наименование закупки

    Закупка средств пожарной сигнализации для нужд Хабаровского участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 12:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-93-89

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    simako.pnr@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симако Виктор Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка средств пожарной сигнализации для нужд Хабаровского участка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 17:00 GMT +311.05.2021 17:0011.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195846Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средств пожарной сигнализации для нужд Хабаровского участка

    Начальная цена

    201 351,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Ногликский район, Киринское газоконденсатное месторождение (ориентир 120 км. от пгт. Ноглики в направлении села Ныш и Арги-Паги).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата, доставка до Киринского ГКМ должна быть включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 9-30В 0.04мА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Эридан ИП535-07е-А КВБУ22 КВБУ22 8-28В 120х135х95ММ IP66/IР67 70МКА -60...+85ГРАД ЦЕЛЬС 1ЕхdmIICT6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный Скопа-С "Газ. Не входить" 9-28.4В IP67 430х160х120ММ 1ExmIIT6"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Прибор управления пожаротушением Болид С2000-АСПТ на одно направление 24В 305х255х95ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Источник питания резервированный Болид РИП-24 исп.01 24В 3А 340х270х100ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная Delta HRL AGM 7.2А·Ч 12В 151x65x94ММ 2.5КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Оповещатель комбинированный взрывозащищенный ЭКРАН-С-К1-24VDC АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА 12-18В IP66 1Exmb[ib]IICT4GbХ -60...+75ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4371-007-43082497-05"

    Кол-во: 4.000

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