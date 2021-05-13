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    Главная / Торги / Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 03:0013.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195840Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195840

    Наименование закупки

    Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 11:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-49-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Sipakova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сипакова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 03:00 GMT +313.05.2021 03:0013.05.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195840Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Считыватель идентификаторов РусГард R10-MF MicroUSB, RS-485 6см Mifare"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 2"

    "Радиоприемник внешний Doorhan DHRE-1 12...24В до 1000 пультов 1 канал IP20 63x90x25мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Конвертер интерфейсов Iron Logic USB 485 Z-397"

    Кол-во: 3.000

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