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    Главная / Торги / 01100-2021-2273 Мастика, кросс оптический, рукав металлический

    01100-2021-2273 Мастика, кросс оптический, рукав металлический

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 23:0007.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195838Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195838

    Наименование закупки

    01100-2021-2273 Мастика, кросс оптический, рукав металлический

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 11:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01100-2021-2273 Мастика, кросс оптический, рукав металлический

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 23:00 GMT +307.05.2021 23:0007.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195838Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01100-2021-2273 Мастика, кросс оптический, рукав металлический

    Начальная цена

    26 368,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская обл., г.Ногинск, ул. Октябрьская, д.96Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кросс оптический ШКОС-Л-1U/2-16-FC/ST-16-FC/D/APC-16FC/APC 19" 410x210x41.5 1 24/48 порт. FC, LC, SC стоечный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Мастика герметизирующая огнезащитная МГКП для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Рукав металлический гофрированный сталь 16мм 12мм без оболочки"

    Кол-во: 200.000

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