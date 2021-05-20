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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка подвески 8МН.9638.200_УФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 14:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 8216 75-77-13
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
fadeeva.es@uht.gazpromavia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подвески 8МН.9638.200_УФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195837Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подвески 8МН.9638.200_УФ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д. 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
DDP 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д.18 Оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 1.000
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