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    Главная / Торги / Поставка рукавов сброса воздуха, шлангов обдува_УФ

    Поставка рукавов сброса воздуха, шлангов обдува_УФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195836Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195836

    Наименование закупки

    Поставка рукавов сброса воздуха, шлангов обдува_УФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 12:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 8216 75-77-13

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    fadeeva.es@uht.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рукавов сброса воздуха, шлангов обдува_УФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 12:00 GMT +312.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195836Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукавов сброса воздуха, шлангов обдува_УФ

    Начальная цена

    357 466,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д. 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    DDP 169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д.18 Оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь вертолета . Гибкий рукав 140-6401-165"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Шланг авиационный 8АТ-6300-40-1"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Шланг авиационный 8АТ-6300-40-2"

    Кол-во: 7.000

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