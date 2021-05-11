www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
191158
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 10:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 8452 30-60-51
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
saroeg.soldatov@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солдатов Виктор Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
191158
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 23:00 GMT +311.05.2021 23:0011.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195833Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
191158
Начальная цена
5 987 087,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й кмРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 29.659
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
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